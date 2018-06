Marlaska reconeix ara que el trasllat dels presos polítics depèn d'Interior

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 12:15 h

Diu que l'acostament "no és un acte de bona voluntat sinó de proporcionalitat"

Redacció | El ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, ha admès aquest dimarts al matí que Institucions Penitenciàries, organisme que depèn del seu ministeri, no necessita autorització expressa del jutge per traslladar els presos polítics, tot i que ha insistit que li cal el seu vistiplau perquè "els trasllats són molt costosos personalment per als presos" i pot ser que s'hagin de fer en etapes.

Pel ministre d'Interior, un trasllat a Catalunya també afavorirà el seu dret de defensa "en les circumstàncies adequades" juntament amb els seus lletrats, a banda d'estar més a prop del seu entorn familiar.



Aquestes declaracions arriben després d'una setmana d'estira-i-arronsa entre el ministre i el jutge del Suprem sobre qui tenia la competència per traslladar els presos polítics a presons catalanes.



No es farà cap moviment fins que finalitzi la instrucció del cas



D'altra banda, el ministre d'Interior també ha assegurat que el trasllat dels presos independentistes a Catalunya "no és un acte de bona voluntat, sinó que és un principi de proporcionalitat" i de "necessitat".



En aquest sentit, ha explicat que el trasllat es valorarà un cop el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, doni per conclosa la fase d'instrucció, ja que fins aleshores, ha afegit, poden ser requerits per a la pràctica de diverses diligències.

Com a exemple, Grande-Marlaska ha dit que Joaquim Forn té una compareixença personal prevista per al dia 26 d'aquest mes i que de moment al govern no li consta que la instrucció hagi finalitzat oficialment.

