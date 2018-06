Puigdemont canvia de residència (de nou)

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 13:30 h

El president substitueix Berlín per Hamburg

Redacció | Carles Puigdemont torna a canviar-se de residència. Fins ara, s'havia establert a Berlín però ha decidit fer-ho finalment a Hamburg.

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas ha confirmat el canvi de residència al Més 324 "per qüestions de seguretat".

"El president Puigdemont és convenient que estigui a prop del tribunal però aquí també hi ha qüestions de seguretat. A Berlín estava massa exposat", ha concretat. "Era en un lloc massa conegut i recordem que ja hi ha hagut algun episodi de persones que han increpat el president Puigdemont i per tant s'ha d'adoptar mesures".

D'aquesta manera, Puigdemont estarà més a prop del tribunal de Schleswig-Holstein, que a finals de juny o principis de juliol ha de pronunciar-se sobre l'extradició que ha demanat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per rebel·lió i malversació.

