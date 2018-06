[Vídeo] El CDR de Tarragona denuncia atacs unionistes al crit de ''esto se va a acabar cortándoos el cuello''

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 15:00 h

A unes dones que decoraven una plaça amb llaços grocs

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| El CDR de Tarragona Eixample va publicar, aquest dilluns, la denúncia d'una dona explicant les agressions i amenaces de mort que havia patit -juntament amb una altra companya- per penjar llaços grocs a una plaça de la ciutat. Segons diu, un home gran que titlla com "dels franquistes de tota la vida" les hauria increpat al crit de ''esto se va a acabar cortándoos el cuello a todos''.

Una captura de pantalla del vídeo © Twitter @CDRtgneixample Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes agressions unionistes, CDR, Tarragona

"Ha vingut cridant com un boig, dient que ho arrencaria tot a la nit i a la companya l'ha agafat del braç i li ha arrencat els plàstics amb que fèiem els llaços", ha explicat. La dona també ha agraït que alguns veïns hagin aturat les agressions de l'home i ha explicat que feia la denúncia via Twitter per lluitar contra la "impunitat" dels que professen "l'odi".