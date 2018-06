Cospedal intenta fer passar el seu discurs per feminista i la xarxa li desmonta

Però tal com comentava via twitter una periodista de eldiario.es, Cospedal va retallar els recursos de violència de gènere a Castilla-La Mancha i ha rebutjat des de sempre les quotes.

Cospedal sap aprofitar el moment. I en un clima com l'actual a Espanya després del 8M i de l'aposta de Pedro Sánchez per un Gobierno amb més dones que homes, l'exministra s'ha volgut sumar al carro.

