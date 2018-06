El nou entrenador del Madrid s'hauria acomiadat de 'La Roja' amb un discurs anticatalanista

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 17:00 h

Hauria comparat els comicis catalans amb casos de corrupció

Redacció| Sembla que l'anticatalanisme a 'La Roja' s'estén més enllà de Sergio Ramos. Només cal conèixer les que -segons ha publicat via Twitter el programa 'El Partidazo de COPE', de la mà del periodista Juanma Castaño- serien les darreres paraules del que serà el nou entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, als jugadors de la selecció espanyola quan va haver d'acomiadar-se per haver estat destituït com a seleccionador fa només uns dies: "Esto tiene que servir para uniros más. Este grupo ha superado todos los contratiempos (caso Villar, salida de Claramunt, elecciones catalanas) y se ha levantado siempre".

Doncs sí, per a Lopetegui, els comicis catalans haurien estat un "contratiempo" a superar per 'La Roja' i no (tot i la imposició del 155) un exercici de democràcia. Però això no és el més greu; sinó que -si les informacions de la COPE són certes- posaria al mateix nivell unes eleccions que el cas Villar, una trama de corrupció que implica Ángel María Villar i la Federació Espanyola de Futbol (imputats per prevaricació, malversació de fons i apropiació indeguda d'1,2 milions d'euros de diners públics) així com al Consell Superior d'Esports.D'altra banda, Lopetegui també hauria comparat el 21-D amb la marxa obligada de la Federació Espanyola de Futbol de María José Claramunt, també involucrada en la trama de corrupció 'Operació Soule'.