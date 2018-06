Malestar entre el personal de presons per ''l'evident tracte de favor'' a Urdangarín

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 16:00 h

La representació de CCOO a Institucions Penitenciaries denúncia que habilitar un mòdul per homes a una presó de dones per un únic intern és un tracte privilegiat

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La representació de CCOO a Institucions Penitenciaries denúncia el "tracte de privilegi" que ha rebut el cunyat de Felip VI, Iñaki Urdangarín, condemnat a cinc anys i deu mesos de presó, i que ha escollit la presó de dones de Brieva a Àvila, per complir la pena.

CCOO ha denunciat que la decisió d'Urdangarin no hauria de ser determinant per a Institucions Penitenciaries a l'hora d'establir la presó on complir la condemna.

Segons ha explicat el sindicat en un comunicat recollit per Público, habilitar un mòdul per a homes a la presó de dones només per un únic intern és "un evident tracte de favor, no justificat per cap circumstància penitenciaria".

El personal de presons considera una "anomalia de caràcter democràtic" que un intern pugui modificar l'organització i els serveis existents a Institucions Penitenciares.

En aquest sentit, la representació de CCOO de l'organisme públic ha criticat que mentre s'incompleix la llei perquè no es disposa d'una cel·la per intern en la majoria de les presons de l'Estat, sembla que, sota pretextos de seguretat, s'habilita tot un mòdul per un únic reclús. Han denuncien també que s'hi han destinat recursos quan hi ha 3.400 efectius sense cobrir en les plantilles de treballadors de presons.

Amb tot, el sindicat confia que Institucions Penitenciaries restableixi el centre on Urdangarin hagi de complir la seva condemna. Una esperança que no alimenta el ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, que s'ha mostrat sorprès amb el debat sobre "el tracte igualitari" i ha deixat clar que qualsevol ciutadà podria escollir la presó de Bireva, si estigués en les mateixes circumstàncies que el cunyat de Felip VI.

Notícies relacionades