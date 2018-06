Florentino Pérez, el mafiós: un fiscal explica què va passar quan el va citar a declarar

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 17:30 h

El Fiscal que el va fer anar a declarar pel cas Nóos explica que va rebre "trucades dissuasives"

Redacció | El tot poderós Florentino Pérez, amo del Reial Madrid i qui fa i desfà a la política espanyola des de la llotja del Santiago Bernabéu, ha quedat retratat després que el fiscal balear Pedro Horrach hagi explicat què va passar quan va citar el magnat espanyol a declarar pel cas Nóos.

Pedro Horrach, va ser fiscal del cas Nóos (ara està en període d'excedència) i ha concedit una entrevista a La Vanguardia. En un moment, explica les pràctiques mafioses de Florentino Pérez que, segons ell, no havia patit mai durant la seva carrera professional. Resulta que quan va citar a declarar al magnat madrileny, va rebre "pressions" tot i que el president blanc només havia de declarar en qualitat de testimoni.

"Investigava l'adjudicació de la construcció de l'hospital Son Espases, de Mallorca, i vaig decidir citar a declarar al constructor Florentino Pérez, i només com a testimoni. Doncs bé, vaig rebre trucades prèvies dissuasives", afirma Horrach.

Amistats perilloses

Encara que sembli una actitud que només es pugui veure a El Padrino, segons Horrach, Florentino Pérez va amenaçar als que el van citar amb una mena de "vostè no sap amb qui està parlant!". El fiscal narra que el totpoderós "va tenir la barra de queixar-se per declarar presencialment i no per telèfon" dient que "sóc amic del fiscal general de l'Estat i del director general de la policia".

