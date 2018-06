Els fills de Gerard Piqué no van amb Espanya al Mundial

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 18:30 h

Shakira publica una fotografia que segur empiparà els seguidors de 'La Roja'

Redacció| Mentre el seu pare juga el Mundial de Rússia amb la selecció espanyola, els petits Milan i Sasha voltaran per Europa seguint la gira musical de la seva mare. Potser per això (o potser perquè a casa d'en Gerard i la Shakira no són precisament fans de 'La Roja') sembla que els més menuts de la família Piqué no animaran el seu pare a la competició.

‪Vamos Colombia! ‬ Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 19 de Jun de 2018 a las 5:17 PDT

Aniran amb Colòmbia, país on va néixer la seva mare, i no amb Espanya, amb qui el seu pare juga per darrer cop en aquesta competició després de ser el blanc de les crítiques de l'espanyolisme més ranci. I és que el jugador del FCBarcelona s'ha manifestat en diverses ocasions més proper al sobiranisme (o, si més no, al dret a decidir) que no pas a l'unionisme i això li ha valgut moltes esbroncades dels aficionats espanyols al camp.Així, Shakira ha publicat a Instagram la fotografia que demostra la selecció a qui animarà la família. Una imatge en que es veu els dos infants amb la samarreta colombiana pel partit amb que s'estrenava avui la selecció contra el Japó i que -malauradament per tots ells- ha acabat perdent per dos gols a un. Pel debut d'Espanya, el passat divendres contra Portugal, ni Piqué ni Shakira van publicar cap fotografia dels nens amb la samarreta de la selecció espanyola.