[Exclusiva] Mossos Guilleries demana al Govern enfortir el Cos com a estructura d’Estat al servei de la construcció de la República

ELS MOSSOS D’ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS.

Guilleries dóna tot el seu suport a les decisions que prenguin els legítims responsables de la conselleria d’Interior i que tinguin per finalitat enfortir el Cos com a estructura d’estat al servei de la construcció de la República catalana.

Som molts els mossos que no oblidem l’ignominiós silenci còmplice d'alguns alts comandaments davant la repressió general, l'ostracisme i la persecució contra molts companys expedientats, processats i fins i tot detinguts, amb una total manca de suport i abandonament a la seva sort davant la repressió dels poders estatals.

I la pregunta que ens fem és: quin paper està jugant el cos de Mossos d'Esquadra per garantir la convivència ciutadana i aturar els atacs d’aquests grups d'ultres que amenacen la pau social?

Les diferents mostres de denúncia, solidaritat i record per la situació dels presos polítics catalans estan essent boicotejades per part de grups d'energúmens fanàtics moguts pel seu tarannà autoritari que pretenen silenciar i destruir qualsevol símbol de reivindicació democràtica contrari a la seva ideologia.

També recorden "som molts els mossos que no oblidem l'ignominiós silenci còmplice d'alguns alts comandaments davant la repressió general", que donaran suport a la conselleria d'Interior perquè faci dels Mossos una estructura d'Estat i acaben afirmant, en majúscules i tot, que defensaran les institucions catalanes i exigeixen la llibertat dels presos polítics.

El nou comunicat de Les Guilleries que aquest diari ha tingut accés en exclusiva, és molt dur amb el mandat de Ferran López, que ja ha dimitit, i enumera els sindicats espanyolistes de dins el cos que han donat suport a l'aplicació del 155. Sense citar-lo directament, parlen de López com un traïdor: "recordarem sempre aquell somriure connivent amb el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, les encaixades de mans amb el rei d'Espanya o l'assistència a actes organitzats pels enemics de Catalunya".

