C's usa mesquinament l'aniversari dels atemptats d'ETA a Hipercor contra el sobiranisme

Li ha seguit els passos el Secretari d'Organizació de Ciudadanos, Fran Hervías, intentant plasmar la mateixa retorçada vinculació entre ETA i el sobiranisme català. Un gest que els ha valgut a tots dos moltes crítiques a la xarxa per "polititzar les víctimes" i "usar el dolor del terrorisme per a guanyar vots".

El diputat de la formació taronja al Congrés, Toni Cantó, ha publicat un missatge al seu compte de Twitter vinculant amb l'horror del terrorisme Carles Puigdemont i Gabriel Rufián. "Avui es compleixen 31 anys de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona. Aquesta massacre va causar 21 morts i més de 40 ferits. Memòria, dignitat i justícia per a les víctimes i els seus familiars. Mai oblidarem!", ha escrit juntament amb una fotografia del president a l'exili i una altra de Gabriel Rufian (ERC) amb Arnaldo Otegui.

