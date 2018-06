Catalans units a la xarxa posen fi a un cas de catalanofòbia

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 19:00 h

Denuncien que 'Tripadvisor' no permet l'etiqueta de 'cuina catalana' i la companyia cedeix a les pressions

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Tot ho ha començat en Josep Nogués, del restaurant Naltrus de Granollers, que ha denunciat via Twitter que la plataforma TripAdvisor no els permetia especificar que fan cuina catalana. "Senyors de TripAdvisor. Tenim un restaurant i, en inscriure'ns al seu web, ens és impossible posar l'etiqueta de cuina catalana. No oferim cuina Mediterrània ni de mercat... Si hi ha cuina basca, perquè no hi ha cuina catalana?", ha escrit Nogués a les xarxes socials per denunciar la injustícia.

En Josep Nogués, del restaurant Naltrus de Granollers © Twitter @JosepNaltrus Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofòbia, tripadvisor





Moltes gràcies a tots ja tenim resposta se @TripAdvisorES ara falta que es pugui utilitzar el Català en les opinions pic.twitter.com/7D0DkiIqDL — Josep Naltrus (@JosepNaltrus) 19 de juny de 2018

Però la lluita del de Granollers no acaba aquí i -com molts altres usuaris- ja està reclamant que a TripAdvisor es puguin fer comentaris dels restaurants en llengua catalana, cosa que ara no es permet en detectar-se com a "idioma no reconocido".

A partir d'aquí, la seva reivindicació s'ha anat fent més i més viral a la xarxa, on moltíssims usuaris s'han sumat a la causa fent saber a la companyia que això els perjudicaria econòmicament. Tot i que, des de Naltrus, ja havien comunicat a TripAdvisor el seu desacord amb el fet que es discriminés de la pàgina la cuina catalana (al contrari, per exemple, de la cuina basca o gallega) fins ara els havien dit que no podien fer res. Després de la polèmica online, l'empresa ha contestat a Nogués assegurant-li que "aquesta nova categoria estarà activa al nostre web en breus".