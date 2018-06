[Foto] Enxampat un fan de Cospedal amb una bandera franquista durant el seu primer acte de campanya

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 19:30 h

El camí a succeir Rajoy comença amb mal peu

Gerard Sesé @gerardsese | Per primera vegada, el Partit Popular s'enfronta en un procés d'eleccions internes per a presidir la formació. L'últim relleu va ser a dit, quan José María Aznar va designar Mariano Rajoy com el seu successor. Ara, segons molts mitjans de Madrid, la guerra ha començat i diferents candidats pretenen arreplegar el poder. Una de les aspirants, però, no ha començat amb bon peu.

Maria Dolores de Cospedal és una de les candidates amb més punts per a substituir Mariano Rajoy, de fet, fa temps que es prepara. Malgrat això, però, no ha començat gens bé la seva cursa a presidir el PP. Avui ha fet el seu primer acte de campanya i el seu equip ha enviat un seguit de fotos a la premsa perquè es fessin ressò de la seva conferència on Cospedal presentava les seves credencials per ser la nova líder de la dreta conservadora espanyola.





Resulta, però, que una de les fotos enviades pel seu servei de premsa s'hi ha colat una bandera franquista. Concretament, un fan de Cospedal, que deu veure en ella algú que representa fidedignament la seva ideologia política d'extrema dreta, s'ha fet una selfie amb la candidata. A la part posterior del telèfon s'hi pot veure com aquest seguidor hi duu enganxada una bandera franquista, és a dir, l'estanquera amb el pollastre.

