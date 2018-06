Gràcies a Harry Potter hi haurà un enfrontament internacional oficial entre Catalunya i Espanya

Última actualització Dimarts, 19 de juny de 2018 20:30 h

La selecció catalana de Quidditch pretén anar a la Copa del Món a Italia

Gerard Sesé @gerardsese | Espanya haurà de "passar per l'aro": la selecció catalana de Quidditch podria competir oficialment a la Copa del món que es disputarà a Florència, Itàlia, i jugar un partit oficiós contra els espanyols si així pertoca durant les eliminatòries. Han engegat un projecte de micromecenatge per a fer realitat aquest somni.

No només l'escombra, sinó que Espanya també es podria quedar amb la cua entre cames si, finalment, hi ha un partit oficial de Quidditch contra Catalunya. Un encontre que no podria evitar ni a cops de granera. Aquest esport minoritari va néixer als llibres de Harry Potter on, sobre l'escombra voladora, diferents aprenents de mag han d'anotar amb diversos tipus de pilotes a tres anelles de diferents altures i grandàries. A manca de volar, aquest esport es practica sostenint un pal d'escombra a l'entrecuix mentre amb l'altra mà es juga amb la pilota. Un esport que requereix un sentit de l'equilibri especial i s'agraeix no tenir uns genitals massa voluminosos.



De la ficció a la realitat

Segons explica en Daniel Price, capità de la Selecció Catalana de Quidditch a directe!cat, aquest esport es va establir al Principat l'any 2005. Price assegura que "som un dels pocs esports que competeix en l'àmbit internacional juntament amb Espanya", ja que competeixen al mateix nivell. Ara, en menys de dues setmanes és la Copa del Món a Florència i volen anar a defensar Catalunya "peti qui peti!".

Price explica que "com que el Quidditch és un esport minoritari, no tenim cap mena de subvenció" i és per això han creat un projecte de mecenatge a internet amb la Plataforma ProSeleccions catalanes.

Price demana a directe!cat que transmetem "les ganes que tenim de defendre la nostra nació envers països com Espanya, USA o Korea del Sur" i que volen fer realitat el seu somni, aconseguir la Copa del Món que tant anhelava també Harry Potter.





