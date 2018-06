El ''duel'' entre Cospedal i Santamaría per liderar el PP centra les portades de la premsa

El País, també se centra en la cursa per la successió de Rajoy però destaca en primer lloc que "El declive demográfico se acelera en España con unas cifras récord de mortalidad".

Per la seva banda, La Vanguardia titula "El PP es divideix entre Santamaría i Cospedal" i El Periódico destaca "El duel final".

