Felipe VI calla davant Trump sobre la persecucio de llatinoamericans a EUA

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 09:30 h

No ha mencionat ni una sola vegada la paraula "latino" o "hispano"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Felip VI està de visita als Estats Units i vol quedar bé davant el president del país, Donald Trump.

Tan bé que li ha dit a Trump que comparteix amb ell "el valor de la democràcia". I per al monarca espanyol veure al president és un "gran final d'una visita perfecta".

En un context com l'actual, on l'administració dels EUA separen als nens dels seus pares i els allotgen en una espècie de gàbies en centres de detenció mentre esperen que aquests siguin processats per haver travessat la frontera amb Estats Units de manera il·legal.

Així, el rei tampoc ha mencionat la paraula "hispano" o "latino" en el seu discurs davant de les càmares.

Notícies relacionades