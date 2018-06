Tres hotels de PortAventura allotjaran els esportistes dels Jocs del Mediterrani

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 10:15 h

Tindran gimnàs, centre mèdic, oratori, supermercat i zones de descans

Redacció | La Vila Mediterrània de Tarragona 2018, ubicada a PortAventura, ja ho té tot a punt per a l’arribada de les primeres delegacions participants als XVIII Jocs Mediterranis, a partir d’aquest dimecres. L’organització ha habilitat més d’un miler d’habitacions repartides en tres hotels del complex turístic per tal d’allotjar els més de 3.600 atletes que competiran en l’esdeveniment esportiu, del 22 de juny a l’1 de juliol.

A més, el Centre de Convencions s’ha transformat en un edifici de serveis que acull un gimnàs, un centre mèdic i de rehabilitació, un oratori multiconfessional, un supermercat i àrees d’esbarjo i descans. L’atleta olímpic Jesús García Bragado serà “l’alcalde de la Vila”, la figura encarregada de gestionar el dia a dia a l’espai i fer de nexe entre l’organització i les delegacions internacionals. La Vila, sense clients aliens als Jocs i aïllada dels visitants del parc temàtic, es mantindrà blindada pels cossos policials.



Les primeres delegacions internacionals que prendran part en l’esdeveniment arribaran aquest dimecres al matí a la Vila Mediterrània de PortAventura. S’espera que durant la tarda i la jornada de dijous el recinte s’ompli de participants i que, tots, ja estiguin plenament acomodats divendres. Aquell dia tindrà lloc la inauguració oficial -a les nou del vespre- i s’iniciaran ja algunes proves esportives.

En total, hi prendran part uns 3.600 atletes i personal de 26 delegacions, entre les quals Síria i Kosovo. La família mediterrània s’allotjarà de forma exclusiva als hotels PortAventura, Caribe i el Paso. La zona estarà tancada al públic general durant aquests dies i permanentment custodiada per la policia. A més, l’organització ha reservat un miler d’habitacions addicionals en hotels de Salou per allotjar-hi àrbitres, jutges i membres de l’organització.

Trasllats en autobusos fins a les seus de competició

La residència dels esportistes està situada a uns deu quilòmetres de l’epicentre dels Jocs, l’Anella Mediterrània situada al barri de Campclar. Els participants es traslladaran diàriament en autobusos fins a les seus de competició que, a més de Tarragona ciutat, comprenen 13 subseus al Camp de Tarragona, una a Barcelona -que acollirà la hípica- i una darrera a Castelldefels -seu de les proves de rem i piragüisme-.

Els hotels, equipats amb piscines i nombrosos serveis adreçats habitualment als visitants del parc temàtic, s’han habilitat com la residència de la família mediterrània. Com a curiositat, s’hi han instal·lat màquines de servei de bugaderia. L’organització va adjudicar l’allotjament a Viatges ‘El Corte Inglés’ per un import de poc més de 5 milions d’euros i PortAventura va declinar reclamar cap indemnització per l’ajornament del 2017 al 2018.

Des d’un gimnàs a una sala multiconfessional

Juntament amb els tres hotels, el Centre de Convencions de PortAventura conforma el segon gran espai de la Vila Mediterrània. L’edifici, d’uns 13.000 metres quadrats, està pràcticament envoltat per camps de golf i sol acollir grans esdeveniments. Amb motiu dels Jocs s’ha convertit en un edifici de serveis que complementarà l’estada als hotels.

Així, l’espai acull un ampli gimnàs amb màquines i equipament de tota mena per a l’entrenament dels atletes; un centre mèdic amb dues consultes, un dispensari i una sala de fisioteràpia amb una vintena de lliteres; i un espai de trobada que inclou un espai de descans, un punt de venda de marxandatge, un petit economat i una sala multiconfessional que donarà resposta a les diferents creences religioses.

Un campió del món com a “alcalde”

La cara visible de la Vila Mediterrània és el seu “alcalde”, tal com s’ha batejat a l’atleta Jesús García Bragado, la màxima autoritat a la residència dels atletes. L’esportista madrileny gestionarà el dia a dia de la Vila farà de nexe entre l’organització i les delegacions internacionals. També rebrà la visita d’Albert de Mònaco, que està previst que assisteixi a les proves de tennis.

García Bragado ha defensat que a PortAventura els esportistes “estaran com mai han estat a una vila olímpic” i ha assenyalat que l’objectiu és que “tothom torni a casa i parli bé de nosaltres”. L’alcalde de la Vila ha detallat que els participants passaran moltes estones al recinte fins que no hagin de competir, per la qual cosa se’ls ha d’oferir la màxima comoditat.

Amb set participacions als Jocs Olímpics i dotze als mundials d’atletisme, Jesús García Bragado és un dels esportistes més reconeguts dintre de la disciplina de marxa atlètica, esport en què es va proclamar campió del món l’any 1993 a Stuttgart. L’alcalde és l’esportista espanyol amb més participacions a uns Jocs Olímpics (7), essent l’únic especialista d’elit en 50 quilòmetres marxa que ha afrontat 75 competicions d’aquesta distància, la més llarga de l’atletisme olímpic.

