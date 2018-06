Aquesta és la imatge que desmunta la 'fractura social' a Catalunya

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 11:00 h

Qüestiona la tesi dels partits unionistes contra el procés

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Els partits unionistes no han cessat en l'intent d'acreditar que existeix una fractura social a Catalunya arran del procés independentista. El nou ministre d'Exteriors, Josep Borrell, deia, fa uns dies, que hi ha risc d'enfrontament civil a Catalunya, argument que era avalat pel líder del PSC a Catalunya, Miquel Iceta. Tanmateix, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, atia l'odi amb les seves repetides declaracions.

"Hi ha una fractura social greu i podem anar a pitjor, fins a un nivell de conflicte que no podem ni imaginar", afirmava la cap de la formació taronja que ha rebutjat reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè "hauria d'acceptar que el símbol" groc penjat a la Generalitat "no representa tots els catalans".

Doncs bé, el diputat del PDECat al Congrés, Sergi Miquel, ha compartit una imatge a través del seu compte de Twitter que qüestiona la suposada fractura social que tant defensa l'unionisme. En la fotografia apareix una bandera espanyola en suport a la selecció espanyola penjada del balcó i, a cada costat, dos llaços grocs per la llibertat dels presos polítics.





No ho doneu tot per perdut, no tingueu prejudicis i no escolteu aquells qui parlen de societat fracturada. Si no, parleu amb els meus veïns pic.twitter.com/AmKtVHkf9w — Sergi Miquel Valentí (@sergimiquel) 18 de juny de 2018

Casi todos tenemos un vecino así .

Y para Sant Joan estamos todos juntos.

Ésta es la realidad. pic.twitter.com/sxZAEY0twH — Rosa (@MRosagb) 18 de juny de 2018

pic.twitter.com/nZFk7CAjFI — Юлиан Cерый#JoSócCDR Sadoterrorista (@juliangrau) 18 de juny de 2018 "No ho doneu tot per perdut, no tingueu prejudicis i no escolteu aquells qui parlen de societat fracturada", ha reblat el diputat. La xarxa s'ha fet ressò d'aquesta imatge i n'ha compartit de similars.

Notícies relacionades