Així serà la nova vida de Mariano Rajoy a Santa Pola

ÚLTIMA HORA | Mariano Rajoy, eixint del Registre de la Propietat de Santa Pola, on el seu predecessor Francisco Gaspar Riquelme li ha fet el relleu i ha conegut a tota la plantilla. pic.twitter.com/LFutQOBo0P

L'exdirigent del PP treballarà entre setmana com qualsevol funcionari i els caps de setmana marxarà a casa seva, a Madrid. El predecessor de Rajoy com a registrador de la propietat a Santa Pola ha comentat que l'expresident "es posarà al dia" amb facilitat "perquè és una persona intel·ligent". I ha recordat que l'horari de registrador és de 9 del matí a 5 de la tarda.

COMENTARIS

#1 QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II 20 de juny de 2018, 12.41 h





ULTIMA HORA:



Pujen la categoria als funcionaris de presons destinats a carrec d'Urdangarin

a majordoms reials.

El modul que li han condicionat ha costat 1,6 mil.lions d'euros. Una vergonya.

Hauria d'estar a una cel.la de 15 metres quadrats com a molt, i amb el wc a

dintre perque estigui perfumada tot el dia constantment.







#LibertatPresosPolitics







