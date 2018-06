Espanya, entre els països amb més pobresa de la UE, mentre el nombre de milionaris es dispara un 76% des de 2008

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

20 de juny de 2018, 13.41 h







KAGARRO DE ÑAZIVARNIA, no et fa vergonya defensar aquesta es-patraña a on

hi ha mes pobres d'Europa ?

Defensar els lladres de la Gurtel i dels Eres ?





MARXEM !!!



SEGUIM !!!



REPUBLICA !!!