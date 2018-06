Torra, Puigdemont i Mas demanen a Felip VI per carta que rectifiqui i s'obri al diàleg

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 12:00 h

El president demana una trobada al monarca aprofitant la inauguració dels Jocs del Mediterrani

Redacció | El president Quim Torra, juntament amb el president a l'exili Carles Puigdemont i l'expresident Artur Mas, han demanat per carta a Felip VI que rectifiqui el seu discurs contra Catalunya del 3-O i l'emplacen a obrir-se al diàleg. Així doncs, els tres dirigents insten a Felip VI que aprofiti la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona per "reparar i recosir el que la violència, la repressió i la persecució contra l'1-O van provocar".

En una missiva conjunta , Torra, Puigdemont i Mas, demanen a Felip VI que "aprofiti aquest moment i no deixi perdre l'ocasió". "Aquesta setmana vindreu a Catalunya i us volem rebre amb la voluntat d'obrir una etapa de diàleg, negociació, reconeixement, respecte democràtic, modernitat institucional i respecte pels drets civils i polítics i les llibertats fonamentals", reblen.

En aquesta mateixa línia, insisteixen a Felip VI que escolti el clam dels catalans i que sigui "el cap d'un Estat que respecti les voluntats dels ciutadans expressades a les urnes".

El 3-O, "una ferida considerable"

D'altra banda, els presidents lamenten que la figura de Felip VI "no quedés al marge de la pugna política entre ciutadans de l'Estat espanyol" i consideren que "hi ha institucions que, en una democràcia, han de ser garantia d'igualtat i d'empara de tots els ciutadans".

En aquest sentit, adverteixen a Felip VI que el discurs del 3-O va "obrir una ferida considerable a molts ciutadans que no s'haurien pensat mai que el Cap de l'Estat donaria la seva aprovació a la violenta repressió de la policia contra ciutadans completament pacífics".

Trobada aprofitant la inauguració dels Jocs del Mediterrani

Per la seva banda, Torra creu que "en una etapa que ha de ser presidida pel diàleg" cal oferir al Rei "la mà oberta per a fer d'aquest diàleg l'enginy que mogui les relacions entre Catalunya i Espanya". "Hem de parlar. És per a mi, com a president, un deure moral. He de poder explicar-vos com se sent una gran part del poble de Catalunya", explica Torra.

"No us demano que renuncieu a res, sinó que us empareu en una lectura més oberta i democràtica de la Constitució i en el rol que se li confereix al cap d'Estat. Em sembla que la predisposició al diàleg és una exigència mínima per a poder mantenir la relació de respecte que pertoca entre institucions i països", afegeix Torra.

