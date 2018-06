La UE passa de les polítiques migratories: Només 8 estats participaran a la cimera extraordinària d'aquest diumenge

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 13:30 h

Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Grècia, Malta, Àustria i Bulgària es reuniran per “trobar solucions europees” a la crisi dels refugiats

Redacció | Brussel·les ha anunciat una cimera europea en format reduït i de manera extraordinària per aquest diumenge 24 de juny.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha comunicat a través de Twitter la seva invitació a “una reunió de treball informal” a la capital europea per parlar sobre “asil i migració” a “un grup d’estats membre interessats”.



Entre aquest hi ha Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Grècia, Malta, Àustria i Bulgària. Segons ha informat aquest matí el portaveu de la CE, Margaritis Schinas, els caps d’estat i de govern d’aquests països es reuniran a la seu de la Comissió Europea diumenge per “trobar solucions europees” abans de la cimera amb els 28 països que formen el Consell Europeu el pròxim 28 de juny.



Segons l’esborrany de la cimera oficial, en l’àmbit de migració i asil les cancelleries europees estan treballant en una proposta per crear camps de refugiats fora de les fronteres de la UE per acollir demandants d’asil mentre es resol la seva sol·licitud de protecció internacional.



La reforma del sistema d’asil europeu, l’anomenat sistema de Dublín, per repartir la responsabilitat de l’acollida de refugiats també està sobre la taula, però hi ha discrepàncies entre els estats membres al respecte.

