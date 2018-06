[Vídeo] L'unionisme s'enrabia amb la periodista de TVE que parla de ''presos polítics catalans''

.@sanchezcastejon propone recuperar el diálogo con la Generalitat y abrir una nueva etapa en Cataluña. Nos da más detalles Almudena Guerrero en el #TD1 https://t.co/CpUM13KEwl pic.twitter.com/8oGje2wbx0 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 19 de juny de 2018

Amb tot, no han estat les paraules de Sánchez el que més ha transcendit públicament, sinó el fet que Guerrero admetés l'existència de "presos políticos catalanes"; cosa que ha enrabiat l'unionisme.Han carregat contra la periodista (que, cada divendres, ha participat a les reivindicacions dels treballadors de TVE contra la manipulació informativa) el Twitter oficial de la Fundación José Antonio Primo de Rivera o altres usuaris anòmins que han insultat la feina de la professional amb termes com "basura periodística" o "perrodismo de bozal". Alguns han carregat directament contra la cadena - "Soys Goebbels", escriu un usuari i un altre els titlla de "lameculos"- i altres també han aprofitat l'oportunitat per descarregar el seu odi contra TV3.