El primer tinent d'alcalde socialista a Gavà dimiteix després d'estampar el cotxe begut

El PSC de Badalona està de celebració: gràcies al PP de Xavier García Albiol, amb només 3 regidors, governarà la tercera ciutat del país i la festa es preveu grossa. Però hi ha qui avui ja està de ressaca: en Miguel Ángel Díaz que ha dimitit després de tenir un accident de trànsit i donar positiu per alcoholèmia.Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'alcaldessa socialista, Raquel Sánchez, ha acceptat la dimissió de Díaz i ha remarcat que "aquest fet té un caràcter excepcional i constitueix un error puntual del que el regidor està penedit". "Però, atenent al sentit ètic i exemplar que ha de tenir el comportament dels representants polítics" Sánchez ha acceptat la dimissió i ha fet notar la responsabilitat que ha demostrat Díaz en presentar la seva renúncia.

