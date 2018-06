Un Nobel de la Pau lidera una petició internacional per la llibertat dels presos polítics

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

20 de juny de 2018, 17.28 h







Al gobierno no li interesa la convivencia en pau, ni a Naziudadanos, ni a la gestaPPo.

Que li preguntin a Lady Vinagre, Arrimamadas.

Marlaska, el de les tortures, li pasa la pilota a Llarena i aquest li torna.

Ara faran el numeret, que si, que no, pero no els alliberaran, els volen escarmentar amb

30 anys.

Nomes hi ha una sol.lucio, la Republica Independent.







SEGUIM !!!





REPUBLICA !!!