Valtonyc se'n fot de la incompetència de la policia espanyola des de l'exili

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 17:30 h

Un acudit publicat al seu Twitter es fa viral

Redacció| “Us explicaré un acudit: Això era un raper sota control policial a una illa i va i se us escapa. Us ha fet gràcia? A l'Audiència Nacional tampoc”. El raper Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc, no abandona l'humor com a eina per denunciar públicament la manca de llibertat d'expressió a l'Estat espanyol.

Condemnat per l'Audiència Nacional espanyola a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons (injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i calúmnies) i exiliat actualment a Brussel·les, Valtonyc segueix ferm en les seves conviccions. “A mi com més m'odien i m'insulten els fatxes, millor em sento, la veritat”, ha escrit en una piulada que ha triomfat a la xarxa per la gràcia amb que es burla del fet que la policia espanyola fallés en el seu objectiu de detenir-lo.