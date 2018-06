Una denunciant del cas Gürtel explica que la ''van induir al suïcidi''

"Les nostres vides [dels denunciants de corrupció] són de pel·lícula de terror [...] hi ha una màfia organitzada i nosaltres en som les víctimes", diu Garrido quan parla de l'assetjament al qual s'ha vist sotmesa durant anys. Tot i que diu estar, "en línies generals", satisfeta amb la sentència de la Gürtel, també creu que "no hi són tots els que hi han de ser". "És molt probable que ens sorprenguem i d’aquí a un temps aquelles persones que pensàvem que eren intocables, com Rajoy, Esperanza Aguirre o Aznar, no ho siguin. Ara no s’han pogut provar indicis per a encausar-los, però jo confio que amb el temps, si hi ha prou indicis, els jutges i els fiscals de corrupció actuaran en conseqüència", afirma. En aquest sentit, també confia que aquells que ja han estat condemnats per la trama no rebin el favor de l'indult del Gobierno o cap mena de tracte de favor.



També demana una llei urgent de protecció dels denunciants de corrupció i assegura que encara no s’ha fet per manca de voluntat política; ja que aleshores podrien destapar-se molts més casos. Tot i el calvari que ha hagut de patir per denunciar la corrupció en una trama que implica el fins fa poc Gobierno espanyol, diu que ho tornaria a fer i recomana que si algú vol denunciar ho faci de forma anònima.