A l'altra banda de l'Aquarius: Espanya entrega dos activistes del Rif a les urpes del règim marroquí

Segons denuncia la portaveu de Podemos a Madrid i alguns mitjans locals de la Meseta, el Ministeri d'Interior ha dut a terme aquest el matí la deportació dels dos joves del Rif que es trobaven al Centre d'Internament d'Estrangers d'Aluche als qui es va denegar la sol·licitud d'asil. La seva petició era motivada per la persecució a la qual els joves diuen estar sotmesos per part de les autoritats del Marroc. Tots dos van declarar que participaven en el col·lectiu Hirak, un moviment popular del territori del Rif, al nord del Marroc, i excolònia espanyola. El Rif és una de les zones més empobrides del Marroc. El moviment Hirak denuncia que a les protestes pacífiques de la població del nord ha patit una "venjança col·lectiva" atiada pel sistema marroquí.

Una vaga de fam obviada

El moviment popular Hirak a Madrid ha denunciat que tots dos han abandonat les instal·lacions del CIE en què estaven duent a terme una vaga de fam que avui havia de complir el seu onzè dia L'organització ha denunciat l'expulsió a Amnistia Internacional.

L'Estat espanyol nega sistemàticament l'asil de persones migrades i refugiades i fa calaix

En un comunicat, la CUP denuncia que l'Estat espanyol ha rebut durant els últims anys milers d'euros de finançament per part de la Unió Europea per a complir les quotes d'asil i refugi que li pertoquen com a estat membre. Així i tot, del 2015 al 2017 només ha respost a un 4,15% de les demandes de persones refugiades i reiteradament, continua denegant sol·licituds d'asil. Només l'any 2017, més de 31.000 persones han demanat asil a l'Estat espanyol i la seva negativa constant i la falta de voluntat ha provocat que fins i tot hagi estat denunciat per la Comissió Europea, un organisme al servei de les polítiques neoliberals que no és garantia del respecte al dret de les persones migrades i refugiades.