El Rei es passa per l'entrecuix la carta de Torra, Puigdemont i Mas

20 de juny de 2018, 19.54 h







Des de fa força anys que em fa molta gràcia veure com el feixisme ePPanyó és massa ohtús i massa cretí per a entendre les conseqüències dels seus actes.





Només saben pensar en la immediatesa. Són pitjor que pèssims a l'hora d'entendre quina mena de "factures" el pot passar el futur per les seves males accions.





No tenen nervis d'acer, sinó més aviat nervis de merda diarreïca, que els fan deixar-se dominar per la ràbia i pels seus immensos però grotescos complexos d'inferi... Llegir més