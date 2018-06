!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

20 de juny de 2018, 20.10 h







En un país on la justícia regnés sense obstacles, la Monumental, símbol d'un espectacle bàrbar i esPPanyol, ja estaria DEMOLIDA i al seu lloc s'hauria bastit un enorme CENTRE CÍVIC.





Els TARATS segurates, ja serien a la presó, no pas per ser fills de sengles prostitutes, ni per ser uns degenerats pedòfils, sinó per ATEMPTAR CONTRA LES LLIBERTATS D'UN CIUTADÀ.





Però . . . com voleu que ens considerem un país on hi regna la justícia, si encara som a dins del corrupte, degenerat... Llegir més