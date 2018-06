La CUP de Tarragona demana per carta al president Torra que deixi de participar en ''la farsa dels Jocs Mediterranis''

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 20:05 h

L'esdeveniment esportiu és batejat pels anticapitalistes com els “Jocs de la Fam”

Gerard Sesé @gerardsese | La CUP de Tarragona ha anunciat a través de les xarxes socials que ha lliurat una carta al president Torra per demanar-li que deixi de participar en la farsa dels Jocs Mediterranis que ells anomenen els "Jocs de la Fam". Segons els anticapitalistes, aquests esdeveniments solen anar acompanyats d'una "gestió opaca" que no està al servei dels ciutadans "prioritzant serveis i infraestructures quan hi ha altres necessitats més urgents". A més, expliquen al president que el bloc del 155 vol aprofitar l'ocasió "per fer una ostentació d'espanyolisme". Li exigeixen que es centri en la "recuperació de la República" i li demanen que "no es presti a participar d'aquesta farsa".

M. Hble. Sr. Quim Torra

Palau de la Generalitat

Barcelona

Senyor,

La CUP som una organització poc partidària d’esdeveniments com els Jocs Mediterranis. Pensem que massa sovint van acompanyats de gestió opaca, polítiques especulatives i no prioritzen les veritables necessitats de les poblacions que els acullen.

Precisament, una de les principals crítiques que des de la formació hem adreçat al govern de Tarragona és que les principals inversions públiques que s’hauran sol·licitat a diferents administracions en els darrers anys hagin estat una piscina, un pavelló i un parc −quantificades en més de 30 milions d’euros−, quan hi ha mancances estructurals de major urgència.

En aquest sentit, la nostra formació ha deixat palesa la incongruència que la principal inversió de la Generalitat a Tarragona hagi estat un palau d’esports que en principi havia de costar 12 milions d’euros i ha acabat costant més de 17, quan contínuament sentim a parlar de les limitacions pressupostàries per a infraestructures. A la nostra ciutat aquests 17 milions haurien anat molt bé, per exemple, per reformar integralment l’hospital públic Joan XXIII o per millorar tots els centres educatius públics (just al costat del palau d’esports tenim una escola en barracons).

Per tot plegat, la CUP de Tarragona sempre ens hem posicionat de forma contrària al que hem batejat com els “Jocs de la Fam”. Però per si això no fos poc, l’actual situació generada a partir de l’1 d’octubre i els seus prolegòmens fa que ens reafirmem.

A Tarragona, el passat 1 d’octubre, les dones i homes que creiem en la igualtat, la llibertat i la solidaritat com a bases de la democràcia, ens vam mobilitzar per tal de defensar la possibilitat de triar, la possibilitat de decidir quin volem que sigui el nostre futur.

Els cossos i forces de repressió de l’Estat ens van agredir de forma violenta per intentar impedir que votéssim. Petits i grans els vam plantar cara no retrocedint davant dels seus cops i de forma pacífica vam impedir que neguessin el dret de vot a la població tarragonina.

En aquesta ciutat, el pacte municipal entre PP i PSOE (amb el suport explícit pel que fa a la negació de drets col·lectius i nacionals de Ciutadans) ha servit per negar allò que va passar l’1 d’octubre, per no plantar cara a la repressió que ens ha tenallat les forces de més de 150 persones ja amb denúncies de tot tipus relacionades amb la defensa de les llibertats de l’1-O, el 3-O, el 8-N i els dies de la “Primavera Catalana” al voltant de la detenció a Alemanya del president Puigdemont i l’empresonament dels consellers Turull, Rull, Romeva, Bassa i l’expresidenta del Parlament Forcadell.

Vostè sap que aquesta ciutat, com moltes altres del país, ha viscut les mobilitzacions més grans a favor de l’exercici del dret d’autodeterminació i en contra de la repressió de l’Estat espanyol. El poble ha esdevingut exemple de coratge, determinació i persistència, fet que el règim del 78 no pot tolerar. És per això que, en plena imposició del cop d’estat constitucional via article 155 de la Constitució espanyola, el govern espanyol va aprofitar de manera obscena l’ocasió que representaven els Jocs Mediterranis per fer una ostentació d’espanyolisme. Des de l’exhibició aèria de la “Patrulla Águila” fins a la petició que el vaixell almirall de l’armada espanyola “Juan Carlos” atraqui al Port de Tarragona durant els jocs, passant per la rebuda al rei Borbó. Sense oblidar el detall que a la selecció catalana en cap cas li serà permesa la participació.

President Torra, la tasca que ara ens pertoca és recuperar la construcció de la República Catalana, possibilitant veritablement un control econòmic i d’infraestructures al territori, situant la vida al centre de les polítiques públiques per mostrar la República com una eina per assolir millors quotes de benestar, i garantint un veritable apoderament del poble capaç de bastir un contrapoder real. En cap cas pertoca pidolar un diàleg a qui no només no ens vol escoltar sinó que ni tan sols ens reconeix el dret a expressar-nos.

Per tot plegat, li demanem que no es presti a participar d’aquesta farsa que conjuga malbaratament de recursos públics amb l’expressió d’un espanyolisme que poc té a veure amb la realitat social i cultural de Tarragona.

Cordialment,

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona

