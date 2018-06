Segona lliçó de la consellera Borràs a C's en un sol dia per titllar el Govern de ''supremacista''

Última actualització Dimecres, 20 de juny de 2018 20:30 h

Adverteix a Ciudadanos que "la mala fe retrata"

Redacció| Nova lliçó -aquest dimecres, al Parlament- de la consellera de Cultura, Laura Borràs, a la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra. A l'inici d'una interpel·lació, Sierra s'ha queixat de Borràs per "donar lliçons" a C's amb el seu "supremacisme habitual" en "no voler condemnar" la suspensió d'un acte a la UB de Societat Civil Catalana d'homenatge a Cervantes com conseqüència de la pressió d'un CDR (al matí Cs ha exhibit exemplars d''El Quixot' i Borràs els ha noquejat fent-los saber que "el millor homenatge és llegir-lo").



En demanar torn de paraula a la tarda per al·lusions, Borràs ha lamentat que Sierra utilitzi de forma "incorrecte" el terme 'supremacisme' i n'ha llegit el significat del diccionari: "Ara saben què vol dir, la ignorància es pot disculpar però la mala fe retrata més qui ho utilitza", ha etzibat Borràs.



Sierra li ha replicat i ha insistit que és una "mostra de supremacisme" que la consellera "doni per fet" que els diputats de la formació taronja no se s'han llegit l'obra de Cervantes. En tornar a retreure-li el manifest Koiné, Sierra ha resolt: "Si això no és supremacisme ja m'explicaran què és", ha sentenciat.