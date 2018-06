Portades: El Mundo carrega contra Torra per la carta a Felip VI

Finalment, La Razón recull la pugna entre Cospedal i Sánez de Santamaría per la successió de Rajoy al capdavant del PP. En aquest sentit assenyala que "Cospedal busca una alianza con el poder gallego para ganar a Santamaría".

Per la seva banda, El País i l'ABC se centren en la resposta de Trump a la crisi migratòria als Estats Units. "Trump cede a la presión y deja de separar a los ninos migrantes de sus padres" titula El País mentre l'ABC destaca: "Encerrados pero no separados".

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal