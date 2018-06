Espanya va intentar silenciar l'independentisme a l'ONU

No hi ha cap vot

Però per Catalunya no és fàcil haver tingut accés a l'ONU. Ho ha fet malgrat les pressions de la diplomàcia espanyola, que han intentat impedir que pogués fer les seves reivindicacions, segons exposa El Nacional.

La primera vegada que Catalunya va entrar a l'ONU ho va fer de la mà de Jordi Solé, el diputat d'ERC que va intervenir en un ple davant de la resta d'Estats per defensar l'autodeterminació de Catalunya.

Catalunya no ho ha tingut fàcil. Ha hagut d'esquivar les seves intervencions que no han estat públiques fins minuts abans de l'inici de la intervenció dels independentistes al ple.

Però com ho ha pogut fer? L'Association Bharathi Centre Culturel Franco-tamoul (Bharathi CCFT) és una petita ONG que té com a objectiu principal defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles i s'ha mostrat especialment sensible amb el cas català cedint els seus minuts d'intervenció.