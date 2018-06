Alcaldes de la Catalunya Nord fan pinya per l'alliberament dels presos polítics

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 10:00 h

Reclamen per carta a Macron implicació amb Catalunya i lamenten el "el silenci i la passivitat" dels països de la UE

Redacció | Més de 80 alcaldes de la Catalunya Nord reclamen l'alliberament dels presos en una carta que enviaran a Emmanuel Macron. Els 86 batlles demanen al president francès implicació amb Catalunya.

El president francès, Emmanuel Macron

86 alcaldes de la Catalunya Nord han signat un manifest on reclamen l'alliberament dels presos i el retorn dels polítics "exiliats", així com també el respecte per les "llibertats fonamentals" dels ciutadans de Catalunya.



Segons informen diversos mitjans com 'Equinox' o 'L'Independant', els representants de diversos municipis dels Pirineus Orientals, entre els quals hi ha el Portús, Banyuls, Argelers, Prats de Molló, Font Romeu o Vilafranca del Conflent, enviaran el text al president de la República francesa, Emmanuel Macron.



En l'escrit, avisen que cal acabar amb la "repressió" contra els representants "legítims" del poble i de l'anterior govern de la Generalitat, "empresonats o a l'exili per les seves opinions polítiques".



Suport als alcaldes perseguits



Els alcaldes nord-catalans també demanen posar fi a les "amenaces" contra els alcaldes catalans que van donar suport a l'1-O. "Som totalment solidaris amb els nostres companys elegits", remarquen.



En el text, els batlles lamenten "el silenci i la passivitat" dels dirigents de França i d'altres estats de la Unió Europea respecte a la situació catalana i reclamen el retorn "al diàleg" i a les "solucions polítiques".

Segons els rotatius 'L'Independant' i 'Equinox Radio', l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, no ha signat el text.

