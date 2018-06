Un sindicat de la policia espanyola fa seu el discurs ultradretà del govern italià contra les persones migrants

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 10:45 h

Alternativa Sindical de Policia demana que les ONGs puguin ser imputades per tràfic de persones

Redacció | Un sindicat de la policia espanyola, Alternativa Sindical de Policia, fa seu el discurs d'ultradreta del govern italià i qüestiona que els rescats com el de l'Aquarius siguin accions humanitàries. Una petició que arriba després de l'aprovació de la llei a Hongria que castiga amb penes de presó tots aquells que ajudin els immigrants.

El sindicat minoritari Alternativa Sindical de Policia demana canviar el Codi Penal perquè les ONGs puguin ser imputades per tràfic de persones, segons publica Rac 1.



El sindicat considera que les ONG no "rescaten" persones sinó que l'únic que fan és "portar-les" a Europa.

Tanmateix, creuen que no hi ha cap diferència entre el que fan les màfies i entitats com Open Arms i Metges Sense Fronteres.

"No és el mateix ajudar, que introduir estrangers de forma il·legal. Igual que se li demanen 20 anys de presó al capità d'un vaixell que transporta de manera il·legal immigrants, també se li ha de demanar a les ONGs", ha sentenciat el portaveu de l'entitat, Raúl Cuesta, a Rac 1.

