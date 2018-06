Així ho recull El Español, que exposa que els militants de base haurien de fer un pagament d'un mínim de 20 euros abans del pròxim dilluns per tal de poder votar.

Tampoc els que no paguen la quota del partit, que és el 90% de la militància. Un total de 700.000 militants del partit no està al corrent amb els pagaments.

#1 Daniel 21 de juny de 2018, 11.55 h

Potser els militants de base que no s'aprofiten de la corrupció deuen pensar que amb lo que roben els líders ja no cal pagar cuota, que ja prou se la cobren.

