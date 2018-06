Per què la CUP està en contra de la celebració dels Jocs del Mediterrani?

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 12:15 h

Asseguren que l'esdeveniment va acompanyat de "polítiques poc transparents, especulatives i que no tenen res a veure amb les problemàtiques reals de les classes populars"

La CUP s'ha mostrat disconforme amb la celebració dels Jocs del Mediterrani.





Ahir la CUP vam aprofitar la presència dl President Torra a #TGN per lliurar-li una carta. Demanem q no participi d la farsa dels JJMM i recordem q "En cap cas pertoca pidolar un diàleg a qui no només no ens vol escoltar sinó que ni tan sols ens reconeix el dret a expressar-nos" pic.twitter.com/wr3IL74YEQ — Laia Estrada (@EstradaLaia) June 21, 2018 De fet, des de la CUP Tarragona s'ha criticat precisament "que les principals inversions públiques que s'hauran sol·licitat a diferents administracions en els darrers anys hagin estat una piscina, un pavelló i un parc −quantificades en més de 30 milions d'euros−, quan hi ha mancances estructurals de major urgència".

D'aquesta manera, han recordat que la principal inversió de la Generalitat a Tarragona hagi estat un palau d'esports que en principi havia de costar 12 milions d'euros i ha acabat costant més de 17, quan contínuament es parla de les limitacions pressupostàries per a infraestructures, fet que és una "autèntica vergonya i un malbaratament de recursos públics", han comentat.

Des de la CUP recorden que els Jocs es donen en un context on la ciutat té un deute de 219 milions d'euros, la qual suposa un 133% sobre del pressupost municipal.

La presència de Felip VI

Un fet que tampoc passa per alt als cupaires és que els Jocs comptaran amb la presència del rei Felip VI, durant la cerimònia d'inauguració. La visita del monarca a la ciutat coincideix en un moment on es vulneren sistemàticament els drets fonamentals, polítics i civils a Catalunya, hi ha presos i preses polítiques i persones exiliades i una repressió constant cap a l'autoorganització popular per part dels aparells repressius de l'Estat espanyol, estat que el rei representa.





Benvingudes als #Jocs2018 #JocsDeLaFam #JocsMediterranis #JJMM #Tarragona #Maremortum, passeu passeu que veureu els pisets, les runes i la magnitud de la tragèdia! pic.twitter.com/YYZLLetH16 — Endavant Tarragonès (@EndavantOsanTgn) June 21, 2018 La presència militar incomoda als tarragonins. Els anticapitalistes també han volgut mostrar el seu rebuig a la militarització de l'espai públic de la ciutat a partir d'activitats que l'Ajuntament vol fer passar com a "culturals" però només responen a un evident interès per estendre les activitats de l'Exèrcit en tants àmbits com sigui possible de la vida de la ciutat.

El motiu és perquè segons han exposat a través d'un comunicat aquest esdeveniment va acompanyat de "polítiques poc transparents, especulatives i que no tenen res a veure amb les problemàtiques reals de les classes populars i treballadores que no prioritzen les veritables necessitats de les poblacions que els acullen".