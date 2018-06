[Vídeo] Valtonyc publica una versió de 'Bella Ciao' des de l'exili ''perquè la veu no la poden parar ni reixes ni parets''

No hi ha cap vot

La cançó inclou les veus de cinc dones que interpreten la popular 'Bella Ciao', així com la veu del propi Valtonyc, que en mallorquí i castellà, completen la versió 'Alegrià e Libertà'.

Bèlgica, el destí més probable de Valtonyc

L'advocat del raper, Gonzalo Boye, va indicar recentment que Valtonyc faria aviat una aparició pública al país on s'ha instal·lat per exposar la seva situació. Tot i que no hi ha confirmació oficial del seu destí, el fet que la seva productora musical sigui a Bèlgica podria confirmar que hagi escollit aquest país per evitar la seva possible extradició a Espanya.

La peça és "per la memòria històrica de les víctimes de tota dictadura" i en defensa de "la llibertat d'expressió, de creació, perquè la veu no la poden parar ni reixes ni parets, per la llibertat artística, ideològica, la de tots". "La desigualtat social és molt més violenta que qualsevol cançó", defensa el raper.