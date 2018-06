S’activa la repressió contra els càrrecs municipals independentistes

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 13:20 h

L'alcaldessa de Berga inhabilitada 6 mesos per l'estelada de l'Ajuntament

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha estat inhabilitada 6 mesos per delicte de desobediència per no despenjar la bandera independentista de l'Ajuntament durant les eleccions catalanes i generals del 2015, com li requeria la Junta Electoral.

La sentència del Jutjat Penal 2 de Manresa (Barcelona) també la condemna a pagar una multa d'uns 540 euros (6 euros diaris durant tres mesos), ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En un tuit de Venturós recollit per Europa Press, l'alcaldessa ha dit que la CUP estudiarà la sentència i que fins llavors no es pot donar per fet que es plantegi desobeir la sentència.

