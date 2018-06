El republicanisme 'troleja' Tabàrnia: fan tancar en un dia el web per localitzar i arrencar llaços grocs

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 15:15 h

Primer deien haver tancat pel "gran nombre de visites" i després han canviat la versió per les "amenaces" que havien rebut

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Tens davant de casa o davant del col·legi dels fills molestos símbols d'apologia del cop d'estat? No t'amoïnis, ha sorgit una iniciativa tabarnesa per netejar-los. Recorda que la llei autonòmica catalana d'espais públics ens empara". Amb aquestes paraules presentava -ahir, via Twitter- la Plataforma per Tabàrnia una pàgina web per assenyalar indrets amb símbols republicans amb l'objectiu que els GDR (Grups de Defensa i Resistència) o persones a títol individual els poguessin arrencar. La iniciativa no els ha durat ni 24 hores.

Una imatge del mapa 'trolejat' per usuaris republicans © Twitter @berlustinho Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes assenyalament, llaços grocs, Tabarnia

"No poseu adreces falses ni tampoc els feu 'trolejades' gravades en vídeo rient-vos dels 'palurdos' que aniran a l'esquer, no sigueu males persones, o si", ha escrit aquest matí al seu compte el tuiter republicà, Bernat Castro. Una crida als seus 117.073 seguidors per acabar amb l'assenyalament i persecució de l'unionisme i que ha tingut els efectes esperats.



Tot i que alguns perfils a Twitter com el de VOX o el del president del PP de Nou Barris, Javi Barrena, ja havien intentat donar difusió a la iniciativa, els seus esforços no han servit de res. Ràpidament, els republicans han començat a assenyalar falsos punts on trobar simbologia sobiranista en el mapa: des dels Estats Units fins a Madrid, passant fins i tot pel Valle de los Caídos.



Només 30 minuts després que comencés el 'troleig' dels republicans, els impulsors de la iniciativa han escrit un missatge dient que, "donat el gran nombre de visites", tancaven la pàgina però mantenien "totes les adreces facilitades fins ara". Immediatament després, aquest missatge ha canviat per un en que deien que tancaven "pel gran nombre d'amenaces que havien rebut". A més, admetien que estaven revisant les seves polítiques, poc clares pel que fa al dret a la intimitat o la privacitat (de fet, fins que Castro no els ha tocat el crostó via Twitter, a la pàgina no s'especificava que només es podien assenyalar llocs públics i no habitatges particulars). Ara, quan no han passat ni 24 hores de la seva obertura, la pàgina web i el seu Twitter ja no es troben operatius.