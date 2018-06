Joan Mangues destrossa l'estratègia d'Arrimadas amb només 9 tuits

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 15:55 h

La publicació es fa viral en poques hores

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Joan Mangues, militant d'ERC a Igualada i tuitaire amb molt ressò i seguidors, ha tornat a fer un fil viral. En aquesta ocasió l'ha dedicat a la líder de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas. Mangues, amb només 9 tuits aconsegueix dilapidar l'estratègia del partit d'ultradreta Ciudadanos i evidencia les mentides i les manipulacions de la seva cap.

Per una banda, fets reals i, per l'altra, declaracions d'Ines Arrimadas. Aquest simple exercici de comparació és el que ha fet Joan Mangues per a desemmascarar les constants mentides de la líder de Ciudadanos per a embrutar la convivència a Catalunya i generar un odi que no existeix a la societat. Sobre TV3, sobre la seguretat als polítics, sobre la inestabilitat econòmica, en vers les primeres accions del govern català com la gestió dels Mossos, la gestió dels espais públics, senyalar a l'adversari polític o, directament, mentir aportant informació tergiversada com el cas de la crema d'un cotxe a país (amb un home dins) són les que el tuitaire a recopilat i que, totes juntes, fan fredor sobre la malícia de Ciudadanos. Al capdavall d'aquesta notícia us enllacem el fil sencer.



Mangues arriba a la següent conlcusió sobre el partit ultranacionalista espanyol: "el discurs de Ciutadans i els seus líders es fonamenta en una manipulació de la realitat catalana. No ofereixen res de bo, cap alternativa real. Viuen exclusivament de la confrontació".



Espanya el persegueix per ser un "influencer" independentista

Joan Mangues és molt actiu a la xarxa i és tot un "influencer", és a dir, que allò que opina o diu a les xarxes és seguit per molta gent. Un fet que no deu agradar gens a l'Estat. És per això que fa uns mesos es va saber que la titular del jutjat número 12 de Madrid va imputar Mangues per un presumpte delicte d'injúries i calumnies contra el Cuerpo de Policia Municipal de Madrid per un tuit durant les revoltes que hi va haver el mes passat al barri madrileny de Lavapiés després de la mort del manter senegalès Mame Mbaye,





Arrimadas comparte un artículo donde se acusa a TV3 de imparcial y se dicen cosas como "media hora fija para el monotema, la parte no independentista casi no existe". Pues bien, ella es la candidata que más tiempo de pantalla tuvo en la campaña del 21D. pic.twitter.com/Pws4mZRamz — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

En esta ocasión, Arrimadas asistió a una entrevista en 13tv donde aseguro llevar escolta con motivo de "ya sabemos lo que pasa en Catalunya". El mismo gobierno de Cataluña tuvo que salir a explicarle que tiene escolta como todos los jefes de la oposición desde hace 10 años. pic.twitter.com/I3eggxgnLs — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Apenas un mes y medio antes de las elecciones del 21D, Inés seguía mintiendo diciendo que "el procés estaba haciendo mucho daño a la economía". Meses después, ella misma reconoció que eso era mentira y que en realidad la economía catalana está creciendo. pic.twitter.com/0YhLlXCrFT — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Arrimadas acusa al nuevo gobierno catalán de hacer "limpieza" en la cúpula de los Mossos tras saltar la noticia de que Ferran López ya no tenía su cargo. Resulta que no lo cesaron ni "limpiaron", en realidad el mismo renunció a su cargo. pic.twitter.com/9DY8k0mhn5 — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Arrimadas acusa al ayuntamiento de Sabadell de querer eliminar toda referencia a Machado o Goya. Falso, desmentido por el mismo alcalde poco después. pic.twitter.com/Z78hA1iwrA — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Inés exige a los independentistas "respetar la pluralidad y garantizar la neutralidad del espacio público". Pues antes del 21D, Ciudadanos colocó durante 14 días seguidos una carpa de 100 metros cuadrados en medios del centro de Barcelona. Muy neutral todo. pic.twitter.com/g7R8wY84gq — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Arrimadas pide no señalar a quien piensa diferente, asegura que no caben en democracia. Ella misma tiempo después, señaló a UGT y CCOO por participar en una campaña contra la represión y manifestarse con partidos políticos separatistas. pic.twitter.com/ch2sRmeaza — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Aquí podemos leer a Arrimadas condenar la violencia por cuestiones políticas, aunque parece que solo lo hace si son hacía un sector determinado. Hace unos días evito condenar las agresiones a gente que lleva lazo amarillo excusando que "no representan a todos los catalanes". pic.twitter.com/gd8rUb8aS2 — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Y para finalizar, en esta ocasión podemos escucharla en la radio, donde intentó relacionar una condena por quemar un coche de policía en Francia, con la foto de los Jordis encima del coche. El locutor le informa de que el coche tenía un agente dentro:pic.twitter.com/YFaB86LDe4 — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Queda bastante claro que el discurso de Ciudadanos y sus líderes se fundamente en una manipulación de la realidad catalana. No ofrecen nada bueno, ninguna alternativa real. Viven exclusivamente de la confrontación, y si no, que me expliquen todo lo anterior. Gracias por leerme. — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Notícies relacionades