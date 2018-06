El nou Gobierno socialista fa evident que el català no és la seva cultura

La Plataforma per la Llengua recorda que aquest menyspreu a la llengua catalana i a la resta de llengües oficials no són en absolut nous, tampoc en l’ordenació de les tasques de difusió cultural. En aquest sentit, denuncia i posa de relleu que el president Pedro Sánchez renova el compromís històric de l’administració espanyola amb la identificació única amb el castellà, i reclama una rectificació al respecte.

