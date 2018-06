Catalunya pot guanyar oficialment Espanya en una competició esportiva internacional

Catalunya, habitual dels pòdiums



En cas de confirmar-se la presència de la selecció catalana al podi per equips, seria la sisena medalla consecutiva en una competició internacional i la vuitena en les darreres nou participacions. Des que Catalunya va ser cinquena tant en l’europeu com al mundial del 2013, només ha quedat fora dels tres primers amb la cinquena plaça en l’europeu del 2015. L’any següent ja va tornar a ser el tercer millor equip continental i l’any passat va ser subcampió, a Salamanca. Als mundials, encadena un tercer lloc, una primera plaça -com a local-, una altra tercera posició i la plata del 2017 a Bordeus, que va aconseguir malgrat comptar amb una desena llarga de representants menys que el combinat espanyol. S’ha de recordar que totes les puntuacions compten per a la classificació general per seleccions i, per tant, el nombre d’inscrits sol ser decisiu.