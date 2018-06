La justícia espanyola deixa en llibertat els membres de 'La Manada'

Sobre la posada en llibertat dels joves condemnats per abús sexual queden moltes preguntes a l'aire però, sobretot, què ha canviat perquè la justícia espanyola cregui que ja no existeix el risc de fuga i de reiteració delictiva que va fer que el mateix tribunal que ara decreta la seva excarceració rebutgés fins a tres ocasions la seva posada en llibertat provisional. I, com no, als catalans tampoc els pot deixar de venir a la ment el cas dels presos polítics: com pot ser que el sistema judicial espanyol consideri que cal mantenir empresonats dirigents civils i polítics per defensar pacíficament unes idees i no cinc persones acusades de delictes tan greus contra una jove?

Amb el vot particular en contra de només un dels tres magistrats, se'ls ha decretat llibertat provisional en no ampliar-se (una possibilitat que contempla la llei, fins a poder arribar a complir-se la meitat de la condemna) el termini màxim de dos anys estipulat per a la presó provisional. Així, José Ángel Prenda, Ángel Boza i Jesús Escudero -a la presó de Pamplona- i Antonio Manuel Guerrero i Alfonso Jesús Cabezuelo -a Alcalá Meco- tornaran a trepitjar el carrer en les pròximes hores.La decisió l'ha pres el mateix tribunal que els va condemnar, després que les defenses dels joves haguessin també reclamat l'excarceració provisional a l'espera que el cas arribi al Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), que ha de posicionar-se sobre els recursos que han presentat totes les parts. Las previsions apunten a que això serà de cara al setembre o l'octubre d'enguany i, posteriorment, el cas arribarà amb gairebé tota seguretat al Tribunal Suprem, ja que les parts han confirmat que esgotaran les vies judicials.