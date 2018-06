21-J: Les quatre decisions judicials que converteixen Espanya en Turquia

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 05:00 h

Dia negre que embruta, encara més, el fràgil Estat democràtic i de dret espanyol

Gerard Sesé @gerardsese | L'Estat democràtic i de dret espanyol està sota mínims i a un pas de desaparèixer. Un fet que podria acabar passant si segueix en aquesta deriva que, d'altra banda, no té cap mena de pinta de canviar en un futur pròxim. Espanya és el primer Estat del món en perseguir músics, que actua amb repressió a les xarxes socials (i de manera desigual) i que té com 9 ostatges com a presos polítics i el cunyat del rei pot escollir la presó amb spa i pàdel. Ahir, 21 de juny, Espanya va viure una altra jornada negra. Fins a quatre decisions judicials procedents de diferents estaments jurídics espanyols van enrabiar bona part de la ciutadania i la van apropar a Estats del perfil com Turquia o la Xina, on no hi ha garantits els mínims drets socials i jurídics que s'exigeix a un país de la unió europea. Aquí us els enumerem.

1- Posar urnes, molt més greu que violar en grup una noia

Els membres de 'La Manada' sortiran en llibertat. Així ho va decidir ahir la Secció Segona de l'Audiència de Navarra tot i la condemna ferma de nou anys de presó per un delicte d'abús sexual (que no violació) als cinc joves. A més, el tribunal va fixar una ridícula fiança de 6.000 euros (per posar un exemple, la de Carme Forcadell va ser inicialment de 150.000 euros) per als cinc condemnats, així com l'obligatorietat de comparèixer al jutjat dels seus llocs de residència tres dies a la setmana, la retirada del passaport, la prohibició d'abandonar l'Estat espanyol i d'acudir a Madrid, on viu la seva víctima.

La decisió va indignar bona part de la ciutadania, especialment les dones. De fet, es van convocar ràpidament concentracions arreu de l'Estat en senyal de protesta.

2- El capo Florentino Pérez torna a esquivar la justícia

L'arribada del PSOE al poder s'ha fet notar ràpidament. La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va desestimar i arxivar ahir la querella interposada per La Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització per prevaricació, malversació i frau a l'administració pública pel projecte Castor contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Elena Espinosa, així com el president d'ACS Florentino Pérez, entre altres empresaris. Lamela no veu infracció penal en els fets denunciats i en l'acta conclou que la construcció de la instal·lació "no respon a una idea aïllada ni pelegrina, sinó que va ser conforme amb una política desenvolupada en l'explotació i subministrament de gas, prèviament planejada (des de l'any 2002) abans fins i tot que els querellats accedissin als seus càrrecs expressats en la querella, que amb els anys es va comprovar ser deficitària".

Cal recordar que l'empresa del president del reial Madrid, un cop parat el projecte per la inseguretat mediambiental que causava, havia de ser indemnitzat amb 1.350,7 milions d'euros.

- Bloqueig a un altre Estat de la Unió per a protegir Llarena de les seves irregularitats

El jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, no cursarà, "per improcedent", la petició de la justícia de Bèlgica perquè comuniqui al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva citació pel 4 de setembre davant d'un tribunal d'aquest país per prestar declaració. El motiu de la citació a Llarena és una demanda que van interposar contra ell el 5 de juny l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que estan a Brussel·les i Escòcia per suposada parcialitat de Llarena. El degà no entrarà en valoracions i donarà una resposta estrictament jurídica al tribunal belga, entenent que la seva sol·licitud "no escau".

- Persecució a periodistes per fer la seva feina

També ahir es va saber que el magistrat Pedro Antonio Domínguez va imputar el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, i la cap de Política Social, Raquel Ejerique, "en qualitat de querellats" per la denúncia de Cristina Cifuentes per haver desvetllat el seu fals màster. Els dos periodistes han estat citats pel Jutjat d'Instrucció número 29 el pròxim 28 de juny a les 10.00 hores.

