Espanya lidera el rànquing contra la llibertat artística per davant de la Xina, l’Iran, Egipte o Turquia

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 19:00 h

Una organització internacional denuncia que el PP va aprofitar els atemptats de París per retallar llibertats

Redacció| L’organització internacional Freemuse per la defensa de la llibertat artística alerta que l’Estat espanyol és una de les seves “principals preocupacions”. Segons un dels seus estudis, Espanya és, amb 13 casos, l’estat del món que va enviar més músics a la presó el 2017; seguit de la Xina, l’Iran, Egipte i Turquia.

L’ONG demanarà reunir-se amb el govern de Pedro Sánchez en les properes setmanes per exposar les conclusions del seu informe, titulat 'L’estat de la llibertat artística 2018'. El director de Freemuse, Srirak Plipat, explica que la legislació espanyola contra l’enaltiment del terrorisme “atempta contra els drets humans” i alerta que si no es fa res per canviar-la pot contribuir a crear un “clima de por que aboqui els artistes a l’autocensura”. L’organització demanarà a Sánchez que retiri l’article 578 del codi penal, utilitzat recentment per dictar penes de presó contra els rapers Valtonyc, Elgio i Pablo Hasel. Segons el director de Freemuse, el problema de l’article rau en que està formulat en termes “generals i poc clars”, cosa que permet una interpretació esbiaixada.



L’organització acusa el govern de l’aleshores president Mariano Rajoy d’aprofitar els atemptats de París del 2015 per aprovar una reforma del codi penal que enduria el delicte d’enaltiment del terrorisme. Els resultats, segons Freemuse, son “alarmants”: “Moltes persones han estat arrestades només per compartir missatges a Twitter, per expressar la seva opinió”, diu Plipat. “Les lleis internacionals permeten enaltir el terrorisme, i Espanya és part d’això. Com a organització no compartim el que diuen molts d’aquests comentaris, però hem de defensar la gent amb qui no estem d’acord”, afegeix.



L’informe de Freemuse documenta 553 “atacs contra la llibertat artística” en 78 països d’arreu del món. En total, 48 artistes van rebre penes de presó l’any passat. L’organització alerta de “l’emergència d’una nova cultura global que silencia els altres, en la qual l’expressió artistica es veu restringida arreu del món, inclosos els països occidentals, tradicionalment democràtics”. L’estudi alerta de desenvolupaments especialment “alarmants” en deu països: la Xina, Cuba, l’Índia, l'Iran, Israel, Mèxic, Polònia, Veneçuela, els Estats Units i Espanya.



Tot i el nombre d’atacs documentats, Freemuse explica que hi ha molts casos que se’ls escapen: els d’auto-censura. “És encara més difícil de monitoritzar les vegades que un artista ha deixat de dir una cosa per por”, diu Plipat. “Encara que posis a la presó només una persona, les conseqüències afecten tota la comunitat d’artistes”, remarca. És per això que Freemuse demana al govern espanyol que enviï un missatge clar: “que respectaran els estàndards internacionals, i això inclou la llibertat d’expressió”.