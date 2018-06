Les agressions unionistes pel llaç groc arriben al País Valencià

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 19:30 h

Denuncien un atac a València

Redacció| No és estrany que a Catalunya es produeixin agressions unionistes a persones que llueixen alguna mena de símbol republicà, però és menys habitual que aquest tipus de notícies arribin des del País Valencià. Amb tot, no vol dir que no passin.

Així ho ha denunciat precisament avui un ciutadà que ha volgut fer pública -via Twitter- una agressió que ha patit a València per reivindicar amb el llaç groc a la solapa la llibertat dels presos polítics catalans. Els fets haurien tingut lloc en un autobús, on un home s'hauria mofat de la seva solidaritat amb el cas català. En demanar-li ell respecte per una situació tan greu, l'altre s'hi hauria tornat agredint-lo en baixar del vehicle.Després que la seva denúncia hagi corregut per la xarxa, molts usuaris li han recomanat denunciar l'agressió a la policia de la Generalitat.