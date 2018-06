[Vídeo] La monja de la presó de Brieva parla sobre com pretén sobreviure Urdangarín : ''és molt detallista amb els funcionaris''

Última actualització Dijous, 21 de juny de 2018 20:15 h

També diu que les preses "el poden insultar però no arriba a les seves oïdes perquè està molt lluny"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Les primeres notícies de la situació d'Iñaki Urdangarín a la presó de dones de Brieva arriben de la mà de la monja que ha prestat servei espiritual a les preses del centre penitenciari durant més de vint anys. En una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa', Sor Carmen ha parlat sobre com pretén el cunyat del rei espanyol suportar la seva estança a la presó. ''És molt tranquil i detallista amb els funcionaris'', ha assegurat, tot i que no ha pogut parlar de la mateixa bona relació amb les preses. "El poden insultar però no arriba a les seves oïdes perquè està molt lluny", assegura.





Una captura de pantalla del vídeo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes corrupció, presó Brieva, urdangarín

També ha explicat que Urdangarín està a una part de la presó "molt tranquil·la, on només se senten els ocellets", que ha menjat el mateix que la resta de preses (mongetes) i que té una hora de pati al matí i una altra a la tarda, on no coincideix amb cap altra presa. Segons la religiosa, també haurà de netejar el seu lavabo i la seva cel·la. Sobre la possibilitat que la Infanta Cristina el visiti a la presó, Sor Carmen ha assegurat que hauria de passar els mateixos controls de seguretat que la resta de visitants i que si Urdangarín "es comporta bé", rebria el permís de visita seguida.



La monja també ha parlat sobre el fet que "sense fe no podrà aguantar". Amb això, però, el cunyat del rei no tindrà problema perquè -tot i que Sor Carmen no creu que "li permetin anar a missa perquè haurien de donar-li accés al mòdul de dones i això és molt difícil"- el pot visitar personalment un religiós o religiosa i és el primer que va demanar. També ha destacat que la vida a la presó és molt dura i que moltes preses s'han suïcidat ja a l'interior de Brieva.