Una periodista d'ultradreta d'OKdiario fa el ridícul en empassar-se una notícia satírica sobre Rajoy

Ríase de vez en cuando @CristinaSegui_ No fueron declaraciones mías, fue un artículo humorístico de @ViscalacantWeb https://t.co/E5FxjpRPyr

Llavors, la mateixa Oltra va advertir a la intrèpida que estava tractant una notícia falsa i, a més, li donava ressò com a veritable. Malgrat l'avís, Cristina Seguí hi va tornar, justificant-se amb la foto trucada que acompanyava l'article. Un ridícul espantós.

La peça inventada s'imaginava una trobada fictícia entre l'expresident del Gobierno, Mariano Rajoy i la líder de Compromís, Mònica Oltra, a La Sexta, al programa Al Rojo Vivo. Un cara a cara que es va produir en una passada ocasió i que els va servir per a il·lustrar la notícia. Segons el guionista de Viscalacant, la valenciana li va dir a Rajoy que si tornava com a registrador de la propietat a Santa Pola, hauria d'aprendre valencià. Una cosa que mai ha succeït.

