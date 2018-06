Portades: El Mundo recull la ''divisió'' del govern espanyol per la llibertat provisional de 'La Manada'

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

22 de juny de 2018, 09.52 h







Les decisions judicials sobre "la Manada" (hauria preferit que els anomenessin "la Piara" , més ajustat a la seva manera de ser ) són demostracions clares de com EN TOTS ELS ÀMBITS DE L'ETTAO EPPANYÓ, l'herència del feixisme franquista perdura amb un vigor extraordinari, tant li fa si parlem de masclisme antifeminista, com d'anticatalanisme com d'ignoràncies PPaPPanatesques, . . .





"ATAO Y BIENG ATAO" ? . . . potser millor "LIAO Y BIENG LIAO".







QUIN FÀSTIC, OI ?!